На кадрах сын телеведущего Григория Решетника бегает по парковке в милой шапочке с ушками, как у мишки.

Как сообщает Politeka.net, звезда украинского телевидения и неизменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной воспитыают троих сыновей. Многодетный отец снял на видео младшего из мальчиков - Сашу, и поделился умилительными кадрами на своей странице в Инстаграм.

На кадрах малыш бегает по парковке в милой шапочке с ушками, как у мишки. Счастливый Григорий Решетник разговаривает с мальчиком и просит его помахать на камеру, но Сашенька не захотел этого делать. При этом, когда папа попросил показать язык на камеру, мальчик сразу же это сделал. А потом снова побежал по своим делам.

"Наш Power Bank хорошего настроения. Вдохновение и улыбка вам в ленту", - написал Григорий Решетник в подписи к соответствующему видео.

Подписчики телеведущего принялись умиляться сладкому малышу и не в первый раз отметили, что он очень похож на своего знаменитого папу: "Копия папка", "Приятный позитивчик", "Замечательный мальчик у тебя Гриша", "Гриша 2", "Какой хорошенький, сладкий малыш!".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.