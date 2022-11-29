Как сообщает Politeka.net, звезда украинского телевидения и неизменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной воспитыают троих сыновей. Многодетный отец снял на видео младшего из мальчиков - Сашу, и поделился умилительными кадрами на своей странице в Инстаграм.
На кадрах малыш бегает по парковке в милой шапочке с ушками, как у мишки. Счастливый Григорий Решетник разговаривает с мальчиком и просит его помахать на камеру, но Сашенька не захотел этого делать. При этом, когда папа попросил показать язык на камеру, мальчик сразу же это сделал. А потом снова побежал по своим делам.
"Наш Power Bank хорошего настроения. Вдохновение и улыбка вам в ленту", - написал Григорий Решетник в подписи к соответствующему видео.
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Подписчики телеведущего принялись умиляться сладкому малышу и не в первый раз отметили, что он очень похож на своего знаменитого папу: "Копия папка", "Приятный позитивчик", "Замечательный мальчик у тебя Гриша", "Гриша 2", "Какой хорошенький, сладкий малыш!".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.