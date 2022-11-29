За словами ведучого та шоумена Слави Дьоміна, більшість зірок українського шоу-бізу більше не повернуть собі перші щаблі.

Ведучий Слава Дьомін часто бере інтерв'ю в українських знаменитостей, тож відчув, як вони змінилися після 24 лютого. Так, в інтерв'ю для "ЖВЛ" знаменитість вразив заявою про шоу-бізнес та зміни, що сталися з українськими зірками.

За словами ведучого та шоумена, більшість зірок українського шоу-бізу більше не повернуть собі перші щаблі. В український шоу-бізнес прийдуть нові таланти, які займуть перші позиції.

"Відсотків 60 того шоу-бізнесу, який був, більше не повернеться у перші ступені. А будуть нові артисти, нові особи", – заявив Слава Дьомін .

Телеведучий додав, що більшість зірок поєднала одна важлива риса – до них усіх прийшло важливе усвідомлення україномовного контенту.

"Всі зрозуміли, що треба співати українською мовою. Усвідомлення прийшло. 80% артистів, які навіть у побуті спілкувалися російською мовою, зараз тільки українською спілкуються. І це круто", - зазначив Слава Дьомін.

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