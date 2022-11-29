Ведущий Слава Демин часто берет интервью у украинских знаменитостей, поэтому почувствовал, как они изменились после 24 февраля. Так, в интервью для "ЖВЛ" знаменитость поразил заявлением о шоу-бизнесе и изменениях, которые произошли с украинскими звездами.
По словам ведущего и шоумена, большинство звезд украинского шоу-биза больше не вернут себе первые ступени. В украинский шоубизнес придут новые таланты, которые займут первые позиции.
"Процентов 60 того шоу-бизнеса, который был, больше не вернется в первые ступени. А будут новые артисты, новые лица", – заявил Слава Демин.
Телеведущий добавил, что большинство звезд объединила одна важная черта – к ним всех пришло важное осознание об украиноязычном контенте.
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"Все поняли, что надо петь на украинском языке. Осознание пришло. 80% артистов, даже в быту общавшихся на русском языке, сейчас только на украинском общаются. И это круто", - отметил Слава Демин.
Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.
Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.
Также Politeka писала, Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.