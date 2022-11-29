По словам ведущего и шоумена Славы Демина, большинство звезд украинского шоу-биза больше не вернут себе первые ступени.

Ведущий Слава Демин часто берет интервью у украинских знаменитостей, поэтому почувствовал, как они изменились после 24 февраля. Так, в интервью для "ЖВЛ" знаменитость поразил заявлением о шоу-бизнесе и изменениях, которые произошли с украинскими звездами.

По словам ведущего и шоумена, большинство звезд украинского шоу-биза больше не вернут себе первые ступени. В украинский шоубизнес придут новые таланты, которые займут первые позиции.

"Процентов 60 того шоу-бизнеса, который был, больше не вернется в первые ступени. А будут новые артисты, новые лица", – заявил Слава Демин.

Телеведущий добавил, что большинство звезд объединила одна важная черта – к ним всех пришло важное осознание об украиноязычном контенте.

"Все поняли, что надо петь на украинском языке. Осознание пришло. 80% артистов, даже в быту общавшихся на русском языке, сейчас только на украинском общаются. И это круто", - отметил Слава Демин.

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