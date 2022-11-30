Відомий український радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін постійно нагадує про українських зірок, які зрадили рідну країну після 24 лютого. Незважаючи на поширену думку, що цих знаменитостей потрібно "викинути" з інфополя, ведучий переконаний, що тоді українці забудуть про злочинну позицію колись відомих у країні зірок. Про це він заявив в інтерв'ю для "ЖВЛ" .

"Наші українці дуже добрі. Українці дуже часто забувають про те, хто їх зрадив. Я хочу про це нагадувати. Раптом Ані Лорак, приїхавши до Іспанії, витягне український прапор і скаже: "Мене просто змушувала на Росії ФСБ говорити ось це", – припустив Слава Дьомін .

Ведучий наголосив, що українці наділені добротою, тому можуть забути чи пробачити зрадникам України їхню злочинну позицію та замовчування війни. На думку інтерв'юера, в Україні все ще існує попит на зрадників, адже їхнім колишнім фанатам не терпиться дізнатися, чи вони змінили свою думку.

При цьому ведучий Слава Дьомін вважає, що навіть публічне покаяння не допоможе відбілити перед українцями свою репутацію. Адже час для вибачень та вибору, на чиєму боці, вже минув.

"Зараз би вже не пробачили. Це потрібно було робити протягом першого місяця", – сказав Дьомін.

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