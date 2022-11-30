Известный украинский радиоведущий и интервьюер Слава Демин постоянно напоминает об украинских звездах, которые предали родную страну после 24 февраля. Несмотря на распространенное мнение, что этих знаменитостей нужно "выбросить" из инфополя, ведущий убежден, что тогда украинцы забудут о преступной позиции когда-то известных в стране звезд. Об этом он заявил в интервью для "ЖВЛ".

"Наши украинцы очень добрые. Украинцы очень часто забывают о том, кто их предал. Я хочу об этом напоминать. Вдруг Ани Лорак, приехав в Испанию, вытащит украинский флаг и скажет: "Меня просто заставляли на россии ФСБ говорить вот это", – предположил Слава Демин.

Ведущий подчеркнул, что украинцы наделены добротой, поэтому могут забыть или простить предателям Украины их преступную позицию и замалчивание войны. По мнению интервьюера, в Украине все еще существует спрос на предателей, ведь их бывшим фанатам не терпится узнать, не изменили ли они свое мнение.

При этом ведущий Слава Демин считает, что даже публичное покаяние не поможет им отбелить перед украинцами свою репутацию. Ведь время для извинений и выбора, на чьей ты стороне, уже прошло.

"Сейчас бы уже не простили. Это нужно было делать в течение первого месяца", – сказал Демин.

Напомним, Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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