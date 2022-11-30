Як повідомляє Politeka.net, український шеф-кухар Євген Клопотенко вже розкрив у своїх книгах та соціальних мережах сотні унікальних рецептів різних страв. Якщо шукаєш варіант для смачної вечері, пропонуємо вибрати курячі гомілки та приготувати їх незвичайним способом. До курячих гомілок можна підібрати будь-який гарнір, а м'ясо з цієї частини ніжне та легке у приготуванні.

Переможець "Майстер Шеф" поділився простим рецептом на своїй сторінці в Інстаграм-Сториз.

Інгредієнти для страви від Євгена Клопотенка :

6 штучок курячих гомілок

1 лимон

2 ст. л. соняшникової олії

50-70 мл води

сіль та перець за смаком

Приготування курячих гомілок у найпростішому соусі від Євгена Клопотенка:

Насамперед потрібно розігріти духовку до 180°C. Курячі ніжки промити і просушити паперовим рушником. У мисці змішати їх із сіллю, перцем, соком лимона та олією. Поставити запікатися до духовки на 35 хвилин. Курячі ніжки витягнути з духовки, остудити і можна вечеряти простою і швидкою стравою.

"Вуаля - все легко і ви молодець. Виходить, ніжно, швидко, а м'ясо просто тане в роті" , - підсумував шеф-кухар Євген Клопотенко .

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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