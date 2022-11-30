Как сообщает Politeka.net, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко уже раскрыл в своих книгах и социальных сетях сотни уникальных рецептов разных блюд. Если ищешь вариант для вкусного ужина, предлагаем выбрать куриные голени и приготовить их необычным способом. К куриным голеням можно подобрать любой гарнир, а мясо из этой части нежное и легкое в приготовлении.

Победитель "Мастер Шеф" поделился простым рецептом на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Ингридиенты для блюда от Евгения Клопотенко:

6 штучек куриных голеней

1 лимон

2 ст. л. подсолнечного масла

50-70 мл воды

соль и перец по вкусу

Приготовление куриных голеней в самом простом соусе от Евгения Клопотенко:

Прежде всего, нужно разогреть духовку до 180°C. Куриные ножки промыть и просушить бумажным полотенцем. В миске смешать их с солью, перцем, соком лимона и растительным маслом. Поставить запекаться в духовку на 35 минут. Куриные ножки вытащить из духовки, остудить и можно ужинать простым и быстрым блюдом.

"Вуаля — все легко и вы молодец. Выходит, нежно, быстро, а мясо просто тает во рту", — подытожил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из сыра.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.