Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила емоційний пост про панічні настрої в суспільстві.
"Другий день всі говоримо про «ймовірний масований обстріл»… Це просто якийсь психологічний терор і суцільний жах. Говорячи з друзями по телефону, кожен має свої страхи: Починаючи від прильотів до відстутності речей першої необхідності. Хтось не розуміє як годувати дитину без води й світла, а хтось може все витримати, але тема вбиральні найболючіша… Ну ви розумієте. Один із страхів також почула — бути відрізаним від інформаційного простору", — пише Катерина Кухар.
Тому балерина дала українцям одну важливу пораду.
"Але наша нація незламна, ми міцні духом і дуже по-філософськи налаштовані: «сміх крізь сльози». Таке життя українців і свобода для кожного коштує надто дорого. І тут головне не знецінювати почуття ближнього, а підтримувати. Особливо, найближчим, не зриватись один на одного 🫂❤️🩹", — наголосила Кухар та поцікавилася в шанувальників, які у них є страхи, пов’язані з блекаутом.
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Українці в коментарях підтримали зірку "Танців із зірками": "Головне не піддаватися паніці. Вірогідність прильотів є кожного дня. І далі буде, поки війна не закінчиться. Треба залишатися людяними та підтримувати тих, кому важче. Тоді проб'ємося до перемоги!".
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.