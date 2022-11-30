Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка після початку повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, де збирає гроші для України разом із шеф-кухарем Володимиром Ярославським. А нещодавно Ольга зізналася, що у неї вигоряння і вона поки що не може тішити фанатів новими рецептами у своєму блозі. Але на цей раз став винятком, адже Мартиновська вирішила показати закуску під вино, поділившись фото у своєму Інстаграмі.
На фото можна побачити підвішену марлю, в якій був майбутній сир.
"Кисломолочний сир на мінімалках", - написала Оля.
"Рецепт потрібен?", - Запитала зірка, звертаючись до фанатів.
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А до того Оля зізналася, що вже не дуже хоче пити вино.
"Якщо увечері немає ромашкового чаю, то доводиться пити вино. А вино вже не лізе", – написала зірка.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" зізналася, про який вчинок досі шкодує
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" покрасувався перед Мартинівським топлесом.
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