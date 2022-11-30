Шеф-повар и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить закуску к вину, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда после начала полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги для Украины вместе с шеф-поваром Владимиром Ярославским. А недавно Ольга призналась, что у нее выгорание и она пока не может радовать фанатов новыми рецептами в своем блоге. Но этот раз стал исключением, ведь Мартыновская решила показать закуску под вино, поделившись фото в своем Инстаграм.

На фото можно увидеть подвешенную марлю, в которой находился будущий творог.

"Кисломолочный сыр на минималках", - написала Оля.

"Рецепт нужен?", - спросила звезда, обращаясь к фанатам.

А до этого Оля призналась, что уже не очень хочет пить вино.

"Если вечером нет ромашкового чая, то приходится пить вино. А вино уже не лезет", - написала звезда.

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