Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Леся розповіла про проект "Пара на мільйон", із яким хотіла розірвати контракт.

"Зрозуміла, у середу повернемося до обговорення, навіть у середу чи в четвер, бо фінал вийде на ютуб у середу. Особисто хочу сказати, що я не очікувала, що "Пара на мільйон" так сподобається глядачам. У мене взагалі завжди спрацьовує якийсь нюх те чи інше шоу, яке мені пропонують вести "Пара на мільйон" я до кінця хейтила і не погоджувалася, але потім погодилася. Потім хотіла відмовитися, але вже підписала договір. Дякую велику всій команді, хто працював над цим шоу. Це була довга 60 діб, це був будинок, де гасили всі учасники", - розповіла Леся у своєму зверненні.

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