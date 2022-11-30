Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Леся рассказала о проекте "Пара на миллион", с которым хотела разорвать контракт.

"Поняла, в среду вернемся к обсуждению, даже в среду или в четверг, потому что финал выйдет на ютуб у среду. Лично от себя хочу сказать, что я не ожидала, что "Пара на миллион" так понравится зрителям. У меня вообще всегда срабатывает какой-то нюх то или иное шоу, которое мне предлагают вести. "Пара на миллион" я до конца хейтила и не соглашалась, но потом согласилась. Потом хотела отказаться, но уже подписала договор. Спасибо большое всей команде, кто работал над этим шоу. Это были долгие 60 суток, это был дом, где тусили все участники", - рассказала Леся в своем обращении.

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