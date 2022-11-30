Христина Решетник насолоджувалася щасливими миттю і кружляла, поки сніжинки падали на неї.

Як повідомляє Politeka.net, зірка українського телебачення та незмінний ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник разом із трьома синами та дружиною перебувають у Києві. Христина Решетник поділилася в Інстаграм радісними кадрами на прогулянці засніженими вулицями української столиці.

Погода в столиці в цей день виявилася по-справжньому зимовою - місто накрило снігопадом. Христина Решетник насолоджувалася щасливими миттю і кружляла, поки сніжинки падали на неї. На прогулянку вечірнім містом вона вийшла в чорних штанах палаццо та куртці оверсайз у тон, на ноги Христина одягла білі черевики на масивній підошві.

"Радію снігу, радію життю, радію тому, що я в Україні, у моєму рідному та улюбленому Києві. Вірю, що скоро всі повернуться додому", - підписала відео Христина Решетник.

Користувачі мережі відреагували на її відео, а також похвалили образ загалом: "Христина, ти фантастична жінка!", "Ти просто супер", "А я завжди думаю про наших військових, яким за такої погоди ще важче.... Перший раз не в захваті від зими та снігу", "Ти наш Кріс-позитив".



Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.