Как сообщает Politeka.net, звезда украинского телевидения и неизменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник вместе с тремя сыновьями и женой находятся в Киеве. Кристина Решетник поделилась в Инстаграм радостными кадрами на прогулке по заснеженным улицам украинской столицы.
Погода в столице в этот день оказалась по-настоящему зимней – город накрыл снегопад. Кристина Решетник наслаждалась счастливыми мгновениями и кружилась, пока снежинки падали на нее. На прогулку по вечернему городу она вышла в черных брюках палаццо и куртке оверсайз в тон, на ноги Кристина надела белые ботинки на массивной подошве.
"Радуюсь снегу, радуюсь жизни, радуюсь тому, что я в Украине, в моем родном и любимом Киеве. Верю, что скоро все вернутся домой", - подписала видео Кристина Решетник.
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Пользователи сети отреагировали на ее видео, а также похвалили образ в целом: "Кристина, ты фантастическая женщина!", "Ты просто супер", "А я всегда думаю о наших военных, которым в такую погоду ещё тяжелее.... Первый раз не в восторге от зимы и снега", "Ты наш Крис-позитив".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.