Кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська показала сина, який тривалий час хворіє.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - успішна українська співачка, яка прославилася завдяки першій "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. А нещодавно зірка розповіла, що в неї захворів син Нестор після того, як почав ходити до школи фізично. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Цибульська показала свого сина, який ще не встиг одужати.

"Кашляє капець. Але почувається набагато краще", - написала Оля у своєму блозі.

"Несторе, люди запитують, як твоє здоров'я, скажи", - звернулася Цибульська до сина.

"У мене здоров'я зараз супер", - відповів Нестор і показав великий палець догори.

"36,6", - додав син Олі Цибульської наприкінці.

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