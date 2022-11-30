Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - успішна українська співачка, яка прославилася завдяки першій "Фабриці зірок", де їй вдалося перемогти. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. А нещодавно зірка розповіла, що в неї захворів син Нестор після того, як почав ходити до школи фізично. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Цибульська показала свого сина, який ще не встиг одужати.
"Кашляє капець. Але почувається набагато краще", - написала Оля у своєму блозі.
"Несторе, люди запитують, як твоє здоров'я, скажи", - звернулася Цибульська до сина.
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"У мене здоров'я зараз супер", - відповів Нестор і показав великий палець догори.
"36,6", - додав син Олі Цибульської наприкінці.
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