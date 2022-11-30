Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря первой "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. А недавно звезда рассказала, что у нее заболел сын Нестор после того, как начал ходить в школу физически. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Цибульская показала своего сына, который еще не успел выздороветь.
"Кашляет капец. Но чувствует себя намного лучше", - написала Оля в своем блоге.
"Нестор, люди спрашивают, как твое здоровье, скажи", - обратилась Цибульская к сыну.
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"У меня здоровье сейчас супер", - ответил Нестор и показал большой палец вверх.
"36,6", - добавил сын Оли Цибульской в конце.
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