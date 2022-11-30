Кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская показала сына, который продолжительное время болеет.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря первой "Фабрике звезд", где ей удалось победить. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. А недавно звезда рассказала, что у нее заболел сын Нестор после того, как начал ходить в школу физически. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Цибульская показала своего сына, который еще не успел выздороветь.

"Кашляет капец. Но чувствует себя намного лучше", - написала Оля в своем блоге.

"Нестор, люди спрашивают, как твое здоровье, скажи", - обратилась Цибульская к сыну.

"У меня здоровье сейчас супер", - ответил Нестор и показал большой палец вверх.

"36,6", - добавил сын Оли Цибульской в конце.

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