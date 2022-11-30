Наразі Володимир Дантес розкаюється за такі помилки свого минулого і до російської мови не хоче повертатися.

Популярний український виконавець Володимир Дантес пояснив, чому він говорив до 24 лютого російською мовою. Більше того, виявилося раніше співак підтримував наратив "яка різниця" і думав, що у нас "пресують" російськомовних. Про це артист розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова".



За його словами, він виріс у російськомовній родині, його оточував саме ця мова. Однак у школі навчався українською та під час виступів на сцені теж говорив державною. Також Дантесові подобався український переклад фільмів. Але спілкувався все одно російською.

"Я саме та людина, яка розмивала кордони. Я саме та людина, яка говорила: "Та яка різниця". Я виріс у російськомовній родині. У мене навколо була російська мова. І я такий: "Ну, живу я в Україні, нічого такого страшного нема. Є ось українська – державна мова, ось є російська". Серіал "Друзі", мультики були українською. Мені подобався україномовний переклад, він найкрутіший. Але говорив я російською. І я топив за це", – сказав Володимир Дантес .

Більше того, у 2016 році артистові здавалося, що на телебаченні "почали дуже сильно пресувати людей, які розмовляють російською мовою". Тому тоді він чіплявся за всі наративи, аби не докладати зусиль і не переходити на українську. Наразі Володимир Дантес розкаюється за такі помилки свого минулого і до російської мови не хоче повертатися.

"Я, як егоїстична людина, думав тільки про себе... Я 34 роки говорив цією мовою, я забуду її. Я не знаю, що має статися, щоб вона мені знадобилася, але я не хочу говорити тією мовою, якою бомбять моє дитинство, вбивають дітей", – підсумував Володимир Дантес .

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