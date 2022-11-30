Сейчас Владимир Дантес расскаивается за такие ошибки своего прошлого и к российскому языку не хочет возвращаться.

Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес объяснил, почему он говорил до 24 февраля на русском языке. Более того, оказалось раньше певец поддерживал нарратив "какая разница" и думал, что у нас "прессуют" русскоговорящих. Об этом артист рассказал в интервью на YouTube-канале "Розмова".



По его словам, он вырос в русскоязычной семье, его окружал именно этот язык. Однако в школе учился на украинском и во время выступлений на сцене тоже говорил на государственном. Также Дантесу нравился украинский перевод фильмов. Но общался все равно по-российски.

"Я именно тот человек, который размывал границы. Я именно тот человек, который говорил: "Да какая разница". Я вырос в русскоязычной семье. У меня вокруг был русский язык. И я такой: "Ну, живу я в Украине, ничего такого страшного нет. Есть вот украинский – государственный язык, вот есть русский". Сериал "Друзья", мультики были на украинском. Мне нравился украиноязычный перевод, он самый крутой. Но говорил я на русском. И я топил за это", – сказал Владимир Дантес.

Более того, в 2016 году артисту казалось, что на телевидении "начали очень сильно прессовать людей, которые говорят по-русски". Поэтому тогда он цеплялся за все нарративы, лишь бы не прилагать усилия и не переходить на украинский. Сейчас Владимир Дантес расскаивается за такие ошибки своего прошлого и к российскому языку не хочет возвращаться.

"Я, как эгоистический человек, думал только о себе… Я 34 года говорил на этом языке, я забуду его. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он мне понадобился, но я не хочу говорить на том языке, на котором бомбят мое детство, убивают детей", – подытожил Владимир Дантес.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

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