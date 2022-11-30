Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася атмосферним кадром, зробленим під час роботи з колегами над фондом допомоги. Нещодавно вона повернулася до Києва і відразу ж почала активну роботу.

«Кожен із нас повинен відповідати за себе, своє майбутнє та безпеку! У жодному разі не боятися говорити про проблеми, які спіткали та звертатися за допомогою! Пам'ятайте, вихід та фахівці, які можуть допомогти вам завжди 💜 Не мовчіть, коли вам боляче і коли ви потребуєте допомоги 🙏🏼» - пише Марія під постом.

У мережі відповідають:

«Я зі своїм братом збираю кошти на пікап моєму чоловікові та їхньому батальйону, які перебувають у Донецькому напрямку; Дякую за вашу працю; А ще важливіше вирощування у наших дочках почуття власної гідності, повага до себе та бажання розвиватися; Повністю з вами згодна".

Раніше колишня ведуча програми «На добраніч, малюки» зібралася на фронт з ляльками, щоб зупинити війну.

«У мене теж є українська кров! Я візьму Хрюша та Степака та поїду на фронт…! Господи, допоможи цим людям самознищитися раніше, ніж вони усвідомлюють, що живуть з потертою замість мізків!» – цитуючи Вовк, висловилася Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.