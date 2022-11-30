Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась атмосферным кадром, сделанным во время ее работы с коллегами над фондом помощи. Не так давно она вернулась в Киев и сразу же приступила к активной работе.
«Каждый из нас должен отвечать за себя, свое будущее и безопасность! Ни в коем случае не бояться говорить о проблемах, которые постигли и обращаться за помощью! Помните, выход и специалисты, которые могут помочь вам всегда 💜 Не молчите, когда вам больно и когда вы нуждаетесь в помощи 🙏🏼» - пишет Мария под постом.
В сети отвечают:
«Я со своим братом собираю средства на пикап моему мужу и их батальону, которые находятся в Донецком направлении; Спасибо за ваш труд; А еще важнее выращивание в наших дочерях чувство собственного достоинства, уважение к себе и желание развиваться; Полностью с Вами согласна».
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Ранее бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши» собралась на фронт с куклами, чтобы остановить войну.
«У меня ведь тоже есть украинская кровь! Я возьму Хрюшу и Степашку и уеду на фронт…! Господи, помоги этим людям самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозгов!» - цитируя Вовк, высказалась Мария.
Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.
Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.