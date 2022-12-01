Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Зірка також активно ділиться із фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.
А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.
"Запитайте у мене щось", - написала Ольга, звертаючись до українців.
"Яка історія ваших татуювань?", - написав фанат, звертаючись до Мартиновської.
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"Це моє перше тату – граблі з юності, як я його називаю", - написала Ольга.
"Моя перша поїздка на стажування до Франції. Мені виповнилося там 20 років. Нові друзі не знали, що мені подарувати і коли ми вже добре випили шампанського, хтось придумав, що мені потрібно подарувати тату на згадку. А хто я така, щоб суперечити. Потім шкодувала... А потім це стало чудовим спогадом", - написала Ольга.
"Це був силует шеф-кухаря. Невдала робота нашвидкуруч. Спонтанне рішення: подругу кинув наречений і помер її собака одночасно. Намагалися запитати її біль, не вийшло - пішли забити біль", - написала Мартиновська про другого тату.
"Потім того кухаря я перебила на артишок. Просто дуже люблю його готувати, куштувати, спостерігати", - продовжила зірка.
"Мені б хотілося, щоб хтось на мене десь чекав". Цю я зробила після розлучення. Період, коли почувалася максимально самотньо", - написала Мартиновська про останнього тату.
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