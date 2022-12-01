Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Звезда также активно делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз звезда решила поговорить с фанатами.
"Спросите у меня что-то", - написала Ольга, обращаясь к украинцам.
"Какая история ваших татуировок?", - написал фанат, обращаясь к Мартыновской.
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"Это мое первое тату - грабли с юности, как я его называю", - написала Ольга.
"Моя первая поездка на стажировку во Францию. Мне исполнилось там 20 лет. Новые друзья не знали, что мне подарить и когда мы уже хорошо выпили шампанского, кто-то придумал, что нужно мне подарить тату на память. А кто я такая, чтобы перечить. Потом жалела... А позже это стало прекрасным воспоминанием", - написала Ольга.
"Это был силуэт шеф-повара. Неудачная работа на скорую руку. Спонтанное решение: подругу бросил жених и умер ее собака одновременно. Пытались запить ее боль, не вышло - пошли забить боль", - написала Мартыновская о втором тату.
"Потом того типа повара я перебила на артишок. Просто очень люблю его готовить, пробовать, наблюдать", - продолжила звезда.
"Мне бы хотелось, чтобы кто-то меня где-то ждал". Эту я сделала после развода. Период, когда чувствовала себя максимально одиноко", - написала Мартыновская о последнем тату.
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