Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був у стосунках з Надією Дорофєєвою понад 10 років, але нещодавно пара розлучилася. Як і розлучилися їхні найкращі друзі Мишко та Даша Кацуріни. Після цього Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир із Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз зірка поділився фрагментом інтерв'ю, де розповів про українську мову.

"Я не тисну на жодну людину, яка розмовляє російською мовою", - написав Дантес.

"Я говорю... Я розмовляю з ними українською, я завжди зараз розмовляю українською, і людина переходить українською і каже: "Ой, тут помилки роблю..." Я кажу: "Нічого, круто, давай. Якщо не проти, я тобі допоможу". У мене друзі всі розмовляють зі мною, російськомовні друзі, українською мовою. Я не знаю, як вони в побуті... Судячи з того, як вони розмовляють, вони швидше за все розмовляють російською, але зі мною розмовляють українською", - сказав Дантес.

Нагадаємо, Дантес поділився одкровенням, як почалися їхні стосунки з Дашею Кацуріною.

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як його обслуговують у ресторані нової коханої.

Також Politeka писала, що Кацуріна повернулася з Польщі та похвалилася романтичним побаченням із Дантесом.



