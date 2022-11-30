Украинский исполнитель Владимир Дантес поделился, когда и как завязались их романтические отношения с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Как поделился певец, они дружили семьями. Об этом украинский артист Дантес рассказал в интервью на YouTube-канале "Розмова".

Исполнитель считает, что между ними была и раньше симпатия. После развода Владимир Дантес поддерживал Дашу, ведь ей было сложнее, чем ему. Впоследствии их дружба переросла в несколько большее – романтические отношения.

"Мы до этого были близкими друзьями. Мы очень сильно дружили, очень близко. Мы проводили время вместе, отдыхали. Я уверен, что симпатия была между нами всеми, потому что мы реально все четверо классные. Я когда узнал о ее разрыве и о том, как оно, мне не было так плохо, как ей. Я понимал, как ей досадно. Я поддерживал, мы долго разговаривали. Это просто переросшая дружба. Мы такие: "Да, а почему нет?"", — рассказал певец.

Владимир Дантес теперь не намерен особенно рассказывать подробностей личной жизни, как это делал раньше.

"Я за 10 лет так наговаривался о своих отношениях, что мне кажется, что я поверил в то, что они те, как я рассказываю. На самом деле надо было смотреть на отношения, а не на то, что мы рассказываем. Мы не сильно показываем отношения. А оно и не хочется. Я понял, что если у вас что-нибудь есть, ты и не хочешь что-то показывать", — пояснил исполнитель.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

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