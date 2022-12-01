Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был в отношениях с Надей Дорофеевой более 10 лет, но недавно пара развелась. Как и развелись их лучшие друзья Миша и Даша Кацурины. После этого Надя начала отношения с Мишей, а Владимир с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделился фрагментом интервью, где рассказал об украинском языке.
"Я не давлю на ни одного человека, который разговаривает на русском языке", - написал Дантес.
"Я говорю... Я разговариваю с ними на украинском, я всегда сейчас разговариваю на украинском, и человек переходит на украинский и говорит: "Ой, тут ошибки делаю...". Я говорю: "Ничего, круто, давай. Если не против, я тебе помогу". У меня друзья все разговаривают со мной, русскоязычные друзья, на украинском языке. Я не знаю, как они в быту... Судя по тому как они разговаривают, они скорее всего разговаривают на русском, но со мной разговаривают на украинском", - сказал Дантес.
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Напомним, Дантес поделился откровением, как начались их отношения с Дашей Кацуриной
А еще Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес показал, как его обслуживают в ресторане новой возлюбленной
Также Politeka писала, что Кацурина вернулась из Польши и похвасталась романтическим свиданием с Дантесом