На фотографіях дружина Макса Михайлюка з донечкою Аріаною одягли схожі пастельні образи та невимушено позували перед фотографом.

Як повідомляє Politeka.net, дружина головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, українська модель Даша Хлистун, продемонструвала шанувальникам, як підросла їхня дочка. Милими знімками модель вирішила поділитися на своїй сторінці в Інстаграм.

На фотографіях дружина Макса Михайлюка з донечкою Аріаною одягли схожі пастельні образи та невимушено позували перед фотографом. Даша тримала дівчинку на руках, а також ніжно її цілувала та обіймала.

Зважаючи на те, як маленька Аріана позує, вона в майбутньому спокійно може скласти конкуренцію своїй знаменитій мамі.

"Вдалося хоч якісь кадри спіймати, з моєю вибагливою моделлю", - написала в пості Даша Хлистун.

Звичайно, ці милі сімейні кадри не залишив без уваги голова родини Макс Михайлюк. Під фото дружини він написав: "Мої кохані".

Компліменти також посипалися для мами та доньки від користувачів мережі, які поспішили написати їх під знімками: "Дочка дуже схожа на тебе", "Така красуня, татова донька", "Дочка дуже схожа на тата", "Вся у татка ваша модель", "Боже, такі ви гарненькі".

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