На фотографиях жена Макса Михайлюка с дочуркой Арианой надели похожие пастельные образы и непринужденно позировали перед фотографом.

Как сообщает Politeka.net, жена главного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, украинская модель Даша Хлыстун, продемонстрировала поклонникам, как подросла их дочь. Милыми снимкамками модель решила поделиться на своей странице в Инстаграм.

На фотографиях жена Макса Михайлюка с дочуркой Арианой надели похожие пастельные образы и непринужденно позировали перед фотографом. Даша держала девочку на руках, а также нежно ее целовала и обнимала.

Судя по тому, как маленькая Ариана позирует, она в будущем спокойно может составить конкуренцию своей знаменитой маме.

"Удалось хоть какие кадры поймать, с моей привередливой моделью", – написала в посте Даша Хлыстун.

Конечно, эти милые семейные кадры не обошел вниманием глава семьи Макс Михайлюк. Под фото супруги он написал: "Мои любимые".

Комплименты также посыпались для мамы и дочки от пользователей сети, которые поспешили написать их под снимками: "Доча очень похожа на тебя", "Такая красотка, папина дочка", "Доча очень похожа на папу", "Вся в татка ваша модель", "Боже,такие вы хорошенькие".

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