Як пише Polliteka.net , Олена Кравець – відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Квартал 95". У зірки є троє дітей - 19-річна Маша, а також двійнята Катя та Іван, яким зараз шість років. Старша дочка вже виросла справжньою красунею і живе чотири роки окремо від батьків, адже після народження двійнят у хаті стало мало місця. Маша захоплюється танцями з дитинства, а також веде блог в Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Маша поділилася сторіс, де продемонструвала свою зачіску. Зірка похвалилася своїм перетворенням, позуючи на селфі.

"Світло увімкнули - зачіску зробили", - написала Маша у сторіс.

Варто зазначити, що Маша, як і зіркова мама, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. Дочка Кравець часто висвітлює події, що відбуваються в країні, поділяючись кадрами у своєму блозі.

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маша Кравець, Марія, дочка Олени Кравець

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