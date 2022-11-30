Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемогла на "Танцях із зірками", а потім була головною героїнею шоу "Холостячка", після чого її покликали судити проект "Україна має талант". Знаменитості не вдалося збудувати відносини з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом і пара через деякий час розійшлася. А нещодавно Мишина проговорилася про побачення, яке в неї було, із загадковим чоловіком.

Не забуває Ксенія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповіла про українських дітей.

"Коротше, такі справи:) Млинець, наші дітки", - написала зірка.

"Короче, друзі, сьогодні з ранку настрій у мене не дуже гарний був. Як і сьогоднішня погодка, ви не бачите, але дощ. Тому що навчання у наших українських дітей – просто стресове та дуже сумне, особливо онлайн – світла немає, звичайно, Інтернету немає у вчителів. Звичайно, все самостійно", - зізналася Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина здивувала визнанням, з ким вона проводить вечори у Хорватії.

А ще Politeka повідомляла, що зірка Кріпосної назвала актрису, яка підтримала її на тлі звинувачень у зраді

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина висловилася на адресу росіян, коли українців намагаються зламати