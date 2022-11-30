Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила на "Танцях з зірками", а потом была главной героиней шоу "Холостячка", после чего ее позвали судить проект "Україна має талант". Знаменитости не удалось построить отношения с победителем "Холостячки" Александром Эллертом и пара через некоторое время разошлась. А недавно Мишина проговорилась о свидании, которое у нее было, с загадочным мужчиной.

Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказала об украинских детях.

"Короче, такие дела :) Блин, наши детки", - написала звезда.

"Короче, друзья, сегодня с утра настроение у меня не очень хороший был. Как и сегодняшняя погодка, вы не видите, но дождь. Потому что учеба в наших украинских детей - просто стрессовое и очень грустное, особенно онлайн - света нет, конечно, интернета нет в учителей. Конечно, все самостоятельно", - призналась Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина удивила признанием, с кем она проводит вечера в Хорватии

А еще Politeka сообщала, что звезда Крепостной назвала актрису, которая поддержала ее на фоне обвинений в предательстве

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина высказалась в адрес россиян, когда украинцев пытаются сломить