Як повідомляє Politeka.net, одна з фавориток реаліті-шоу "Холостяк-12" з Алексом Топольським - 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька - висловилася з приводу поведінки головного героя. Про це учасниця, яку називають найкрасивішою жінкою цього сезону, написала на своїй сторінці в Інстаграм.

Катерина Лозовицька розповіла, що учасниці проекту всіляко показують Алексу Топольському свою зацікавленість – бігають марафони, шиють іграшки, готують їжу. А сам він не робить жодних кроків, як чоловік-завойовник.

Найбільше дівчину насторожило, коли Алекс Топольський у п'ятому випуску шоу попросив його здивувати.

"І це після того, як я бігала для нього крос, за своєю ініціативою пішла на побачення і привела його до себе додому, а ще шила іграшку і готувала. Тепер що? Танцювати живота? Прочитати напам'ять вірш? Простояти годину в планці? Може вже треба було зізнатися в почуттях і накинутися на нього, щоб точно не сумнівався в мені і в собі? Таким чином я мала його завоювати і показувати своє ставлення? "

Модель додала, що вони тільки почали з Алексом будувати стосунки, тому такі вкидання виглядають як мінімум дивно. Катя зазначила, що у них було лише два групові побачення, і за цей час Алекс Топольський не зробив нічого, щоб їхні стосунки розвивалися.

"Аргумент Алекса: "Я вже робив перший крок у тебе вдома". Я розумію, що потриматися за руки і викинути ждуна, це капець, які залицяння, але камон... У мене вистава класичної моделі сім'ї, і я вважаю, що на початкових етапах чоловік має робити перші кроки. Саме чоловік має зацікавити дівчину не усмішками та хитрими поглядами, а діями", - уточнила учасниця шоу.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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