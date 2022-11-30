Как сообщает Politeka.net, одна из фавориток реалити-шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским — 24-летняя фотомодель Екатерина Лозовицкая — высказалась по поводу поведения главного героя. Об этом участница, которую называют самой красивой в этом сезоне, написала на своей странице в Инстаграм.

Екатерина Лозовицкая рассказала, что участницы проекта всячески показывают Алексу Топольскому свою заинтересованность - бегают марафоны, шьют игрушки, готовят еду. А сам он не делает никаких шагов, как мужчина-завоеватель.

Больше всего девушку насторожило, когда Алекс Топольский в пятом выпуске шоу попросил удивить его.

"И это после того, как я бегала для него кросс, по своей инициативе пошла на свидание и привела его к себе домой, а еще шила игрушку и готовила. Теперь что? Танцевать живота? Прочесть наизусть стихотворение? Простоять час в планке? Может уже нужно было признаться в чувствах и наброситься на него, чтобы точно не сомневался во мне и в себе? Таким образом я должна была его завоевать и показывать свое отношение?", - возмущенно заявила Екатерина Лозовицкая.

Модель добавила, что они только начали с Алексом строить отношения, поэтому такие вбросы выглядят как минимум странно. Катя отметила, что у них было всего два групповых свидания, и за это время Алекс Топольский не сделал ничего, чтобы их отношения развивались.

"Аргумент Алекса: "Я уже делал первый шаг у тебя дома". Я понимаю, что подержаться за руки и выбросить ждуна, это капец, какие ухаживания, но камон… У меня представление классической модели семьи, и я считаю, что на начальных этапах мужчина должен делать первые шаги. Именно мужчина должен заинтересовать девушку не улыбками и хитрыми взглядами, а действиями", - уточнила участница шоу.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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