Як пише Politeka.net , Віктор Павлік – відомий український музикант. Зірка кілька років тому одружився з блогеркою Катою Репяховою, яка встигла йому народити сина Михайла. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Запитайте у мене щось", - написала Катя.

"Скільки всього було дружин та дітей у Віктора Павлика і яка у вас різниця у віці?)", - написала Репяхова.

"Різниця у нас 28,5 років. 4 дружини, 4 дитини. Перша дружина була в 1983. Друга в 1986. Третя в 1994. Ну і потім нарешті я", - написала Катя у відповіді.

"Чому ваша мама не переходить на українську?", - запитав ще один фан.

"Багато запитань про маману російську. Мама не їде у свої 61 українською вже ніколи. Прийміть це, якщо це вас турбує. Краще переживайте, що в Києві 90% молоді та дітей розмовляють російською", - написала Катя у відповіді.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розповіла про важкі будні з дитиною без світла та води

А ще Politeka повідомляла, що Павлик заінтригував спільною піснею про кохання, дружина поділилася хвилюючим відео.

Також Politeka писала, що дружина Павлика з'ясувала діагноз однорічного сина, який різко підняв температуру.



