Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Звезда несколько лет назад женился на блогерке Кате Репяховой, которая успела ему родить сына Михаила. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Спросите у меня что-то", - написала Катя.

"Сколько всего было жен и детей у Виктора Павлика и какая у вас разница в возрасте?)", - написала Репяхова.

"Разница у нас 28,5 лет. 4 жены, 4 ребенка. Первая жена была в 1983. Вторая в 1986. Третья в 1994. Ну и потом наконец-то я", - написала Катя в ответе.

"Почему ваша мама не переходит на украинский?", - спросил еще один фан.

"Много вопросов о маманом русском. Мама не ерейдет в свои 61 на украинский уже никогда. Примите это, если это вас тревожит. Лучше переживайте, что в Киеве 90% молодежи и детей разговаривают на русском", - написала Катя в ответе.

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