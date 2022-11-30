Христина Решетник зняла на камеру, як малюк не може відійти від столика з тортиком.

Як повідомляє Politeka.net, 28 листопада, у родині ведучого та шоумена Григорія Решетника було свято. Наймолодшому синові знаменитості – Олександру – виповнилося два роки. Мама не може натішитися і все ще публікує кадри зі святкування. Христина Решетник опублікувала нове миле відео на своїй сторінці в Інстаграм.

Христина Решетник зняла на камеру, як малюк не може відійти від столика з тортиком. Поки ніхто не бачив, Сашенька засунув пальчик у крем із тортиком і спробував ласощі. Коли він зрозумів, що мама його "зловила на гарячому", то щасливо захихотів і збентежився.

На інших кадрах можна побачити, як щаслива сімейка у зборі, проводить час разом і святкує день народження молодшого члена сім'ї. Крім того, Христина Решетник зняла на камеру, як молодший син заплутався у кульках, але вперто продовжував йти вперед.

Користувачі мережі розчулилися ніжним кадрам і відзначили, що Олександр помітно підріс і росте дуже схожим на батька: "Гарний хлопчик", "Чарівний малюк", "Ну що це за солодкий такий гарний", "Хорошенький такий, на тата стає схожим", " Час летить:)) нещодавно ви тільки народжували.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.