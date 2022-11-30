Как сообщает Politeka.net, 28 ноября, в семье ведущего и шоумена Григория Решетника был праздник. Самому младшему сыну знаменитости – Александру – исполнилось два годика. Мама не может нарадоваться и все еще публикует кадры с празднования. Кристина Решетник опубликовала новое милое видео на своей странице в Инстаграм.
Кристина Решетник запечатлела на камеру, как малыш не может отойти от столика с тортиком. Пока никто не видел, Сашенька засунул пальчик в крем с тортиком и попробовал лакомство. Когда он понял, что мама его "поймала на горячем", то счастливо захихикал и засмущался.
На других кадрах можно заметить, как счастливая семейка в сборе, проводит время вместе и празднует день рождения младшего члена семьи. Кроме того, Кристина Решетник сняла на камеру, как младший сын запутался в шариках, но упорно продолжал идти вперед.
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Пользователи сети умилились нежным кадрам и отметили, что Александр заметно подрос и растет очень похожим на отца: "Красивый мальчик", "Очаровательный малыш", "Ну что это за сладкий такой красивый", "Хорошенький такой, на папу становится похожим", "Время летит:)) недавно вы только рожали".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.