Шанувальники артистки попросили її поділитися першим романтичним досвідом. MamaRika не стала нічого приховувати і зробила зізнання.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Кочетова) згадала свої перші серйозні стосунки з молодим чоловіком. Деталями знаменитість вирішила поділитися у своїх Інстаграм-Сторіз.

Шанувальники артистки попросили її поділитися першим романтичним досвідом. MamaRika не приховувала і зізналася, що вперше почала зустрічатися з бойфрендом у 15-16 років.

Спочатку парочка просто ходила гуляти, трималася за руки. Згодом їхні стосунки переросли більш серйозні. Втім, за три роки вони розійшлися.

"Оу… Років у 15-16. Спочатку за ручки ходили, а потім переросло у серйозні стосунки. Зустрічалися близько 3-х років. Ой, які дурні були, зелені - кайф згадати", - поділилася знаменитість MamaRika .

Також вона зізналася, що їй важко справлятися з маленькою дитиною, коли відключають воду та світло. Але у такі дні їй допомагає позитивний настрой.

"Ми постійно жартуємо, намагаємося не розкисати... Ми живі, здорові і разом, тому нам нема на що скаржитися. А це означає, що щасливі саме зараз", - розповіла Анастасія Кочетова.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.