Поклонники артистки попросили ее поделиться первым романтическим опытом. MamaRika не стала ничего скрывать и сделала признание.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова) вспомнила свои первые серьезные отношения с молодым человеком. Деталями знаменитость решила поделиться в своих Инстаграм-Сториз.

Поклонники артистки попросили ее поделиться первым романтическим опытом. MamaRika не стала скрывать и призналась, что впервые начала встречаться с бойфрендом в 15-16 лет.

Сначала парочка просто ходила гулять, держалась за руки. Впоследствии их отношения переросли в более серьезные. Впрочем, через три года они разошлись.

"Оу… Лет в 15-16. Сначала за ручки ходили, а потом переросло в серьезные отношения. Встречались около 3-х лет. Ой, какие дураки были, зеленые – кайф вспомнить", — поделилась знаменитость MamaRika.

Также она призналась, что ей трудно справляться с маленьким ребенком, когда отключают воду и свет. Но в такие дни ей помогает позитивный настрой.

"Мы постоянно шутим, пытаемся не раскисать... Мы живы, здоровы и вместе, потому нам не на что жаловаться. А это означает, что счастливы именно сейчас", - рассказала Анастасия Кочетова.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.