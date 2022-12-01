Alyona Alyona зазначила, що пісні російських виконавців перебувають у трендах українського YouTube та на стрімінгах, а це просто неподобство.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Alyona Alyona (справжнє ім'я - Олена Савраненко ) знаходиться в США. Вона знаходиться там, адже дає благодійні концерти та волонтерить. Кілька годин тому на своїй сторінці в Інстаграм вона закликала своїх підписників підтримати музичну мобілізацію та видалити російські треки зі своїх плейлистів.

"Війна ще триває, ракети летять на наші міста і для частини українців це не привід припинити слухати російське музло, на жаль. Усі, хто слухає їхню музику, спонсорує війну в Україні. Прослуховування російської музики – ще три хвилини повітряної тривоги. Кожне нове прослуховування – більше ракет, які летять в Україну", – написала артистка Alyona Alyona .

Вона також зазначила, що пісні російських виконавців перебувають у трендах українського YouTube та на стрімінгах, а це просто неподобство.

"Проходить музична окупація нашої країни. ЗСУ виганяє ворогів з наших міст і сіл, а ми повинні виганяти їх із трендів. Для цього необхідно перевірити свій Spotify, Apple Music, YouTube Music та видалити звідти всі російські треки" – зазначила Alyona Alyona .

Реперша наголосила, що таким чином підтримала ініціативу українського віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та українського гурту Kalush Orchestra щодо проведення в Україні музичної мобілізації.

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona чесно зізналася, від чого вона страждає.

Також Politeka писала, що Alyona Alyona переписала свій хіт після обстрілу, закликавши викинути росію з життя.