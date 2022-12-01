Alyona Alyona отметила, что песни российских исполнителей находятся в трендах украинского YouTube и на стримингах, а это просто неподобство.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) находится в США. Она находится там, ведь дает благотворительные концерты и волонтерит. Несколько часов назад на своей странице в Инстаграм она призвала своих подписчиков поддержать музыкальную мобилизацию и удалить российские треки из своих плейлистов.

"Война еще продолжается, ракеты летят на наши города и для части украинцев это не повод прекратить слушать российское музло, к сожалению. Все, кто слушает их музыку, спонсирует войну в Украине. Прослушивание российской музыки – еще три минуты воздушной тревоги. Каждое новое прослушивание – больше ракет, которые летят в Украину", – написала артистка Alyona Alyona.

Она также отметила, что песни российских исполнителей находятся в трендах украинского YouTube и на стримингах, а это просто неподобство.

"Проходит музыкальная оккупация нашей страны. ВСУ выгоняет врагов из наших городов и сел, а мы должны выгонять их из трендов. Для этого необходимо проверить свой Spotify, Apple Music, YouTube Music и удалить оттуда все русские треки", – отметила Alyona Alyona.

Рэперша подчеркнула, что таким образом поддержала инициативу украинского вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и украинской группы Kalush Orchestra о проведении в Украине музыкальной мобилизации.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.