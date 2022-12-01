Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв опублікував у своїх Instagram-Stories кілька сімейних фотографій.

Як повідомляє Politeka.net, український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв вирішив поділитися сімейним контентом. Зокрема, на своїй сторінці в Instagram-Stories режисер і кліпмейкер поділився рідкісними фотографіями з батьком, від яких так і віє теплом.

Алан Бадоєв опублікував у своїх Instagram-Stories кілька фотографій із татом Казбеком Ідрисовичем. У підписі до кадрів чоловік висловив своє кохання та повагу до родича.

Алан не приховує, що в складні моменти приходить по пораду до батька, у якого завжди знайдеться мудра відповідь.

"Тато. Наймудріша людина для мене, моя сила", - поділився режисер.

Алан Бадоєв також разом із батьком показав, як дегустував усілякі сири. Папа тим часом розповідав Бадоєву про ласощі.

"Кожне слово від тата приймаю як скарб", - додав знаменитість.

Під час навчання на останньому курсі Алан Бадоєв зняв кліп для української співачки Ірини Білик на пісню "Сніг". Це дало старт його кар'єрі.

Міжнародної популярності він набув після прем'єри повнометражного фільму "Помаранчеве кохання", який зняв у 2006 році.

Нагадаємо, що Бадоєв наочно показав, як підгорає на рф через Барських.

Як повідомляла Politeka, Алан Бадоєв, який виїхав під час війни, розбурхав українців кадрами з Європи.

Також Politeka писала, що Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.



