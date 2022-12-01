У Даші Кацуріної вже є син Іван та дочка Олександра від першого шлюбу. Судячи зі stories знаменитостей, новий коханий мами проводить з ними досить багато часу.

Популярний український виконавець Володимир Дантес уже не приховує своїх стосунків із ресторатором Дашею Кацуріною. Багато шанувальників вважають, що це було зроблено на зло Наді Дорофєєвій та Михайлу Кацуріну, які закрутили роман одразу після розлучення. Дантес це припущення заперечує.

В інтерв'ю на YouTube-каналі " Розмова " музикант відповів на найпопулярніше питання - чи хоче він дітей від Даші.

"Та куди там, блін? Там двоє, куди ще третього? Собаку - максимум", - віджартувався артист.

Володимир Дантес зізнався, що вважає себе "чайлдфрішником" – вільним від дітей, хоч одного разу і говорив про поповнення публічно – коли дочка Юрія Ткача Ліза прийшла на "Розсміши коміка".

У Даші Кацуріної вже є син Іван та дочка Олександра від першого шлюбу. Судячи зі stories знаменитостей, новий коханий мами проводить з ними досить багато часу. Сам Дантес коментував, що йому це подобається, чим він дуже здивований.

"Я ж чайлдфрішник, до речі. Чайлдфрішник з двома дітьми. Я ніколи не думав, що це так круто. Діти - це вау. Діти - це так важко, це реально важко. І паралельно це так круто. Вони висмоктують із тебе енергію і тут ж її віддають тобі. І найстрашніше - це те, що я починаю сумувати за ними", - сказав Володимир Дантес.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

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