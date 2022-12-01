У Даши Кацуриной уже есть сын Иван и дочь Александра от первого брака. Судя по stories знаменитостей, новый возлюбленный мамы проводит с ними довольно много времени.

Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес уже не скрывает свои отношения с ресторатором Дашей Кацуриной. Многие поклонники считают, что это было сделано на зло Наде Дорофеевой и Михаилу Кацурину, которые закрутили роман сразу после развода. Дантес это предположение отрицает.

В интервью на YouTube-канале "Розмова" музыкант ответил на самый популярный вопрос - хочет ли он детей от Даши.

"Да куда там, блин? Там двое, куда еще третьего? Собаку – максимум", – отшутился артист.

Владимир Дантес признался, что считает себя "чайлдфришником" – свободным от детей, хоть однажды и говорил о пополнении публично – когда дочь Юрия Ткача Лиза пришла на "Рассмеши комика".

У Даши Кацуриной уже есть сын Иван и дочь Александра от первого брака. Судя по stories знаменитостей, новый возлюбленный мамы проводит с ними довольно много времени. Сам Дантес комментировал, что ему это нравится, чем он сам очень удивлен.

"Я же чайлдфришник, кстати. Чайлдфришник с двумя детьми. Я никогда не думал, что это так круто. Дети – это вау. Дети – это так тяжело, это реально тяжело. И параллельно это так круто. Они высасывают из тебя энергию и тут же ее отдают тебе. И самое страшное – это то, что я начинаю скучать по ним", – сказал Владимир Дантес.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.