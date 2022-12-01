Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська художня гімнастика, яку підтримував Влад Яма на "Танцях зі зірками". Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Різатдінова вирішила згадати про свою батьківщину – Сімферополь.
"У зв'язку з останньою нездоровою ситуацією в олімпійському інформаційному середовищі України, я змушена задекларувати кілька принципових моментів на початку мого шляху як члена НОК від Криму.
Насамперед, для мене як українки, яка народилася у Сімферополі, чудовому українському місті, велика честь представляти рідний регіон у НОК. Я вдячна за довіру!" - написала Ганна.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Тримайтеся", "Наша українка. Найкраща", "Ганна, тримайтеся, адекватні українці на твоїй стороні", "Це якась гидота поширює, на жаль. Все буде добре".
Нагадаємо, Ганна Різадінова несподівано поділилася з українцями двома добрими новинами.
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Різадінова за кордоном відверто розповіла про свій стан
Також Politeka писала, що Фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками" вразила підтягнутою фігурою у спортзалі.