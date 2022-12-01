Гімнастка Ганна Різатдінова, фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками", звернулася до фанатів у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова - відома українська художня гімнастика, яку підтримував Влад Яма на "Танцях зі зірками". Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Різатдінова вирішила згадати про свою батьківщину – Сімферополь.

"У зв'язку з останньою нездоровою ситуацією в олімпійському інформаційному середовищі України, я змушена задекларувати кілька принципових моментів на початку мого шляху як члена НОК від Криму.

Насамперед, для мене як українки, яка народилася у Сімферополі, чудовому українському місті, велика честь представляти рідний регіон у НОК. Я вдячна за довіру!" - написала Ганна.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Тримайтеся", "Наша українка. Найкраща", "Ганна, тримайтеся, адекватні українці на твоїй стороні", "Це якась гидота поширює, на жаль. Все буде добре".

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