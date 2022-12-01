Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастика, которую поддерживал Влад Яма на "Танцях з зірками". Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ризатдинова решила вспомнить о своей родине - Симферополе.
"В связи с последней нездоровой ситуацией в олимпийской информационной среде Украины, я вынуждена задекларировать несколько принципиальных моментов в начале моего пути в роли члена НОК от Крыма.
Прежде всего, для меня как украинки, родившейся в Симферополе, прекрасном украинском городе, большая честь представлять родной регион в НОК. Я благодарна за доверие!", - написала Анна.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Держитесь", "Наша украинка. Самая лучшая", "Анна, держитесь, адекватные украинцы на твоей стороне", "Это какая-то гадость распространяет, к сожалению. Все будет хорошо".
Напомним, Анна Ризадинова неожиданно поделилась с украинцами двумя хорошими новостями
А еще Politeka сообщала, что Анна Ризадинова за границей откровенно рассказала о своем состоянии
Также Politeka писала, что Фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" впечатлила подтянутой фигурой в спортзале