Як пише Politeka.net, Марина Боржемська – відома українська фітнес-тренер та тренер "Зважені та щасливі". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише секретами стрункої фігури, а й особистими кадрами. А цього разу Марина влаштувала фотосесію у ванній кімнаті, звернувшись до українців.

"Тримаємося, мій улюблений народ України. Без світла, зв'язку, води та тепла ми все одно переможемо.

Ця зима – найголовніша битва нашого незламного народу. Ми вистоємо, незважаючи ні на що. Наш ворог не поставить нас навколішки. Ми продовжуватимемо захищати свою свободу та землю", - написала Марина.

Фанати поставили лайки та написали коментарі:

"Марино, дякую за підтримку! Так ми переможемо цю темряву, цю біду... ці всі труднощі очистять наші душі і зміцнять наші стосунки з найдорожчими. А ще в серці буде подяка за життя, Богу і всім, хто бореться за нас замість нас "Вогонь".

Нагадаємо, Тренер "Зважені та щасливі" Боржемська розповіла, як зберегти фігуру взимку.

А ще Politeka повідомляла, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" зізналася, як з дітьми від Узєлкова переживає блікаут.

Також Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" висловилася, як їй тепер живеться без світла та зручностей



