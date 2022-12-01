Как пишет Politeka.net, Марина Боржемская - известная украинская фитнес-тренер и тренер "Зважені та щасливі". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только секретами стройной фигуры, но и личными кадрами. А в этот раз Марина устроила фотосессию в ванной комнате, обратившись к украинцам.

"Держимся, мой любимый народ Украины. Без света, связи, воды и тепла мы все равно победим.

Эта зима – самое главное сражение нашего несгибаемого народа. Мы выстоим, несмотря ни на что. Наш враг не поставит нас на колени. Мы будем продолжать защищать свою свободу и землю", - написала Марина.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"Марина, спасибо за поддержку! Так мы победим эту тьму, эту беду... эти все трудности очистят наши души и укрепят наши отношения с самыми дорогими. А еще в сердце будет благодарность за жизнь, Богу и всем кто борется за нас вместо нас", "Огонь".

Напомним, Тренер "Зважені та щасливі" Боржемская рассказала, как сохранить фигуру зимой

А еще Politeka сообщала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" призналась, как с детьми от Узелкова переживает блекаут

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" высказалась, как ей теперь живется без света и удобств



