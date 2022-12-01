Як повідомляє Politeka.net, телеведуча та актриса Лілія Ребрик обожнює проводити вихідні зі своєю родиною - коханими чоловіком Андрієм Диким та донечками Діаною та Поліною. Крім того, вона справжня господиня і частенько ділиться з шанувальниками смачними рецептами та корисними порадами.

На цей раз вона зізналася, що експериментує з зачісками, які робить молодшій дочці Поліні. Результатом ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик вирішила зробити молодшій дочці найкласичнішу і найважчу зачіску - "колосок з діагональним плетінням", яка плететься на довге волосся. Як відомо, плетені з кісок зачіски вже кілька років перебувають на піку популярності. Їх у своєму модному показі використав жоден бренд.

"Покажи, хто тобі зробив таку гарну зачіску. Вау... Я дуже старалася", - розповіла Лілія Ребрик та показала результат. Вийшло, ніби це робив майстер-перукар.

Варто зазначити, що з 2017 року до липня 2022 року Лілія Ребрик була ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" під назвою "Ранок з Україною". Тепер вона працює на канаїл "ДОМ". Після нападу росії Ребрик із сім'єю залишилася в Україні.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.