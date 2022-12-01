Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить выходные со своей семьей - любимыми мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной. Кроме того, она настоящая хозяйка и частенько делится с поклонниками вкусными рецептами и полезными советами.

В этот раз она призналась, что экспериментирует с прическами, которые делает младшей дочери Полине. Результатом ведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик решила сделать младшей дочери самую классическую и трудновыполнимую прическу - "колосок с диагональным плетением", которая плетется на длинные волосы. Как известно, плетенные из косичек прически уже несколько лет находятся на пике популярности. Их в своем модном показе использовал ни один бренд.

"Покажи, кто тебе сделал такую красивую прическу. Вау... Я очень старалась", - рассказала Лилия Ребрик и показала результат. Вышло, словно это делал мастер-парикхмахер.

Стоит отметить, что с 2017 года по июль 2022 года Лилия Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною". Теперь она работает на канаел "ДОМ". После нападения россии Ребрик с семьей осталась в Украине.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.