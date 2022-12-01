Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був у стосунках із Надією Дорофєєвою 10 років. Пара дружила з рестораторами Мишком та Дашею Кацуріними. А нещодавно всі вирішили розлучитися і Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир із Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Володимир поділився кадрами, де розповів про свою вагу.

"Важливе питання. Багато пишуть, що я набрав 7 кг. Багато пишуть, що я схуд. Так що мені робити", - написав Дантес і запропонував вибрати варіант, він схуд чи набрав.

"Усім привіт. Є дуже важливе звернення, багато хто мені пише, що я набрав там 7 кг. І так само багато мені пишуть, що я схуд. Так а що? Ну а як? Може то зима і я одягаю багато одягу і тому так виглядаю?", - сказав Дантес у своєму зверненні.

Нагадаємо, Дантес зізнався, що у відносинах із Дорофєєвою було не так, як він розповідав

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, як агітує друзів переходити українською мовою

Також Politeka писала, що Дантес поділився одкровенням, як почалися їхні стосунки з Дашею Кацуріною.



